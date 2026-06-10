СМИ: Mercedes будет сотрудничать с производителем дронов для Украины

Издание уточняет, что стартап Tytan Technologies был создан в 2023 году и частично финансируется Фондом инноваций НАТО. В январе этого года бундесвер заказал у компании дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Этим летом Tytan планирует открыть новый завод в Мюнхене с потенциальной мощностью до 3000 БПЛА в месяц к концу года. Компания также поставляет Украине свои беспилотники-перехватчики METIS, предназначенные для уничтожения дронов противника.