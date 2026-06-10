СМИ: Mercedes будет сотрудничать с производителем дронов для Украины

Компании планируют подписать меморандум о взаимопонимании в среду на полях Международной аэрокосмической выставки в Берлине. Это партнерство — значительный шаг для автомобильного гиганта из Штутгарта, который столкнулся с серьезными эксплуатационными трудностями, когда начал работать в оборонном секторе, пишет британская газета Financial Times
Mercedes и Tytan планируют создать мобильную систему для перехвата беспилотников в аэропортах и на критически важных объектах инфраструктуры.
Она включает датчики и пусковые устройства и сможет задействовать дроны-перехватчики для нейтрализации подозрительных беспилотников.
Немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что, помимо защиты критически важной инфраструктуры, разрабатываемая система найдет применение в условиях боевых действий, в том числе в составе мобильных групп, где командный центр будет размещен на базе малотоннажного транспортного средства типа Sprinter.
Издание уточняет, что стартап Tytan Technologies был создан в 2023 году и частично финансируется Фондом инноваций НАТО. В январе этого года бундесвер заказал у компании дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Этим летом Tytan планирует открыть новый завод в Мюнхене с потенциальной мощностью до 3000 БПЛА в месяц к концу года. Компания также поставляет Украине свои беспилотники-перехватчики METIS, предназначенные для уничтожения дронов противника.