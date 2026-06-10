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СМИ: Mercedes будет сотрудничать с производителем дронов для Украины

Mercedes-Benz начнет сотрудничать с немецким стартапом Tytan Technologies в разработке мобильной системы противовоздушной обороны, предназначенной для борьбы с «вражескими» дронами по всей Европе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Компании планируют подписать меморандум о взаимопонимании в среду на полях Международной аэрокосмической выставки в Берлине. Это партнерство — значительный шаг для автомобильного гиганта из Штутгарта, который столкнулся с серьезными эксплуатационными трудностями, когда начал работать в оборонном секторе, пишет британская газета Financial Times

Mercedes и Tytan планируют создать мобильную систему для перехвата беспилотников в аэропортах и на критически важных объектах инфраструктуры.

В качестве пусковых установок будут использоваться автомобили Mercedes-Benz, включая фургон Sprinter и военную версию внедорожника G-класса. Мобильные группы будут оснащены системой Drone Defender, которую выпускает Tytan.

Она включает датчики и пусковые устройства и сможет задействовать дроны-перехватчики для нейтрализации подозрительных беспилотников.

Немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что, помимо защиты критически важной инфраструктуры, разрабатываемая система найдет применение в условиях боевых действий, в том числе в составе мобильных групп, где командный центр будет размещен на базе малотоннажного транспортного средства типа Sprinter.

В отличие от более сложного передового оборудования, новая мобильная платформа будет экономически эффективной и легкодоступной.

Издание уточняет, что стартап Tytan Technologies был создан в 2023 году и частично финансируется Фондом инноваций НАТО. В январе этого года бундесвер заказал у компании дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Этим летом Tytan планирует открыть новый завод в Мюнхене с потенциальной мощностью до 3000 БПЛА в месяц к концу года. Компания также поставляет Украине свои беспилотники-перехватчики METIS, предназначенные для уничтожения дронов противника.

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