Туристический налог принёс Нижнему Новгороду 31,2 млн рублей за 5 месяцев

За первые пять месяцев 2026 года туристический налог принёс в бюджет Нижнего Новгорода 31,2 миллиона рублей — это соответствует 15,6% от запланированного на год объёма. Такие данные содержатся в отчётности об исполнении городского бюджета.
При этом динамика поступлений заметно нарастает: по итогам первого квартала в муниципальную казну поступило лишь менее миллиона рублей (0,47% от годового плана). Напомним, что целевой показатель на 2026 год установлен на уровне 200 миллионов рублей.
Туристический налог начал действовать в Нижнем Новгороде с текущего года — его ставка составляет 2% от стоимости услуги в классифицированном средстве размещения. Предусмотрен плавный рост показателя: к 2030 году ставка поэтапно увеличится до 5%.
Ранее ообщалось, что новый турмаршрут «Назад в СССР» запустят летом в Нижегородской области.