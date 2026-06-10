Губернатор назвал фермерство одной из точек роста экономики Ростовской области

Фермеры Ростовской области в общероссийском рейтинге находятся на втором месте по сбору зерновых, зернобобовых культур и по производству мяса, а также на четвертом месте по производству молока и овощей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.