Ситуацию в отрасли молочного животноводства обсудили на антикризисном штабе под председательством Глеба Никитина

Текущее состояние и перспективы развития молочного животноводства обсудили на очередном заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития Нижегородской области под председательством губернатора, секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина.
В заседании также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министры регионального правительства, а также руководители предприятий молочной отрасли.
Молочное животноводство остается одним из приоритетных направлений АПК — по объемам производства Нижегородская область занимает 11-е место в России. Участники заседания обсудили меры повышения эффективности, а также возможные меры поддержки производителей, чьи финансовые показатели ухудшились с начала 2026 года на фоне роста себестоимости производства молока и жесткой кредитно-денежной политики.
Глеб Никитин подчеркнул, что агропромышленный сектор по итогам первого квартала 2026 года находится в положительной зоне. Производство продукции сельского хозяйства составило 104,2% по отношению к аналогичному периоду 2025 года. Однако в отрасли фиксируется и негативная динамика.
«Видим, что доходность сектора снижается. Выросла себестоимость производства молока: фонд оплаты труда, затраты на топливо, содержание самого предприятия. Подорожала сельхозтехника и запчасти к ней, минеральные удобрения. Мы понимаем всю сложность условий, в которых оказались предприятия молочной отрасли. Наша задача — выработать решения, которые позволят сохранить рентабельность и защитить производителей», — отметил губернатор Нижегородской области.
В ходе доклада и.о. министра экономического развития Нижегородской области Александр Соловьев представил анализ ключевых производственных и экономических показателей отрасли.
«Регион стабильно растет по уровню самообеспеченности молоком: объем его производства сопоставим с объемами, перерабатываемыми пищевой промышленностью, а темпы роста в обоих сегментах практически выровнялись. Достижение таких показателей — это прямой вклад в реализацию задач нового национального проекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Во многом они обеспечиваются за счет модернизации и оптимизации производства, а также благодаря бюджетной поддержке. В 2025 году субсидии получили 80 процентов предприятий отрасли молочного животноводства региона», — сказал Александр Соловьёв.
По мнению министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, для стабильной работы хозяйств, помимо оптимизации рабочих процессов, необходимо предоставление государственной финансовой поддержки.
«Необходимо последовательно снижать себестоимость кормов, которые сегодня формируют порядка 50 процентов затрат, и активнее развивать экспортное направление. Безусловно, здесь у нас есть резервы, и это задача на перспективу. В настоящее же время первоочередной задачей является своевременное предоставление дополнительных государственных субсидий сельскохозяйственным организациям, чтобы обеспечить их стабильность и поддержать производства», — отметил Николай Денисов.
По итогам заседания антикризисного штаба был сформирован перечень поручений, направленных на повышение эффективности работы отрасли. В их числе — проработка дополнительных механизмов компенсации затрат на приобретение техники и удобрений, масштабирование селекционно-племенной работы, взаимодействия с торговыми сетями.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».