Ученый из Крыма рассказал об энергоэффективных домах

«Они в восторге, говорят, что летом там не жарко. И, главное, нет той слепящей яркости, когда на белом листе бумаги или на экране компьютера все сливается и не можешь работать, потому что солнце мешает. То есть, оборудовав даже такую простую солнцезащиту, можно достичь желаемого — летом в помещение будет проходить только 20% солнечного тепла», — делится с изданием «МК в Крыму» Александра Дворецкого.