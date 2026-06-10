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Новак предложил провести ревизию инвестпроектов

Вице-премьер России Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным предложил провести ревизию инвестиционных проектов и помочь некоторым из них по существующим программ.

Вице-премьер России Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным предложил провести ревизию инвестиционных проектов и помочь некоторым из них по существующим программ.

По словам господина Новака, которые приводит «РИА Новости», ревизию должны провести федеральные органы. По ее итогам, отметил вице-премьер, должен появиться список из 50−100 проектов, которые были начаты, но сейчас остановлены, или те, которые можно было бы реализовать.

В мае в интервью газете «Ведомости» господин Новак говорил, что с 2025 года инвестиции начали сокращаться (на тот год на 2,3%) после нескольких лет активного роста. Он объяснил это жесткой денежно-кредитной политикой. Рост инвестиций он ожидает с 2027 года.

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