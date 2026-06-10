Новак предложил провести ревизию инвестпроектов

В мае в интервью газете «Ведомости» господин Новак говорил, что с 2025 года инвестиции начали сокращаться (на тот год на 2,3%) после нескольких лет активного роста. Он объяснил это жесткой денежно-кредитной политикой. Рост инвестиций он ожидает с 2027 года.