Продажи мебели в России упали на 10% в первом квартале 2026 года

Сильнее всего в первом квартале росли цены на кухонную мебель и отдельные виды корпусной мебели. По оценкам отраслевых компаний, подорожание в зависимости от категории составляло от 5% до 15%, при этом общий рост цен по рынку все еще оставался ниже инфляции. Наиболее заметно дорожали кухонные гарнитуры, шкафы и столы для столовой и гостиной.