Две школы на 1050 мест строят в Нижегородской области

В Нижегородской области началось строительство двух современных школ. Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора.
Одна из школ откроется в Лыскове. Она сможет вместить 550 учеников. Второе образовательное учерждение строится в Володарске. Оно будет рассчитано на 500 мест.
В зданиях обещают просторные столовые, оборудованные медблоки, большие и малые спортзалы, актовые залы. Для внеклассной работы будут действовать библиотеки, музеи, мастерские, кабинеты внеурочной деятельности. Потоки младших и старших классов разделят.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области избавятся от второго концессионера по ФОКу.