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Две школы на 1050 мест строят в Нижегородской области

В зданиях обещают просторные столовые, оборудованные медблоки, большие и малые спортзалы, актовые залы.

В Нижегородской области началось строительство двух современных школ. Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора.

Одна из школ откроется в Лыскове. Она сможет вместить 550 учеников. Второе образовательное учерждение строится в Володарске. Оно будет рассчитано на 500 мест.

В зданиях обещают просторные столовые, оборудованные медблоки, большие и малые спортзалы, актовые залы. Для внеклассной работы будут действовать библиотеки, музеи, мастерские, кабинеты внеурочной деятельности. Потоки младших и старших классов разделят.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области избавятся от второго концессионера по ФОКу.