Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай

Ранее в совет директоров Gloria Jeans вернулась Мария Островская, следует из отчетности АО «Корпорация “Глория джинс” за 2025 год. Она была гендиректором компании в 2004 году и в 2011—2017 годах. По информации собеседника “Ъ” на рынке, госпожа Островская сейчас живет в Дубае, и именно “под нее” компания формирует офис и команду в ОАЭ.