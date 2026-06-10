Belgee временно прекратил продажи своего бестселлера X50 в России

Все эти автомобили выпускаются в Белоруссии на заводе «Белджи». Кстати, у приостановленного X50 была впечатляющая статистика: в прошлом году его продажи в России достигли 38,3 тысячи штук. Это позволило модели занять четвёртое место по популярности на российском авторынке. Впереди оказались только Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion, а в Москве X50 и вовсе стал бестселлером.