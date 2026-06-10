Дизель стремительно дорожает на волгоградских заправках

Для сравнения, бензин марки АИ-92 по сравнению с предыдущей неделей стал дороже на 1 копейку — 64,27 ₽/литр. АИ-95 стоит 71,36 ₽/литр — на 9 копеек больше, а литр АИ-98 подорожал на 22 копейки — до 92,61 рубля.