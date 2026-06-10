Решетников назвал причины сокращения инвестиций в Россию

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что причинами снижения инвестиций в Россию являются сокращение прибылей предприятий и высокие ставки по депозитам, которые становятся альтернативой вложениям. Об этом он сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, на котором рассматривались меры по поддержке инвестиционной активности.
«С конца прошлого года наблюдаем ожидаемое снижение инвестиционной активности. Это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет. Напомню, в 2024 году инвестиции выросли на 38% к уровню 2020 года, а их доля в ВВП превысила 23%», — заявил Решетников.
На том же совещании вице-премьер Александр Новак предложил провести ревизию инвестиционных проектов с конкретными мерами поддержки, в том числе по тем, которые были приостановлены.
«У нас действительно бизнес говорит о том, что есть проекты, которые в принципе могли бы быть реализованы, но в текущих условиях они не начинают проекты как по макроэкономическим показателям с учетом высокой ключевой ставки, соответственно крепкого рубля, так и потому, что все-таки не верят пока в долгосрочность этих инвестиций», — заявил Новак.
По мнению вице-премьера, нужно провести ревизию инвестиционных проектов, которые еще могли бы быть реализованы либо были начаты, но затем приостановлены.
В начале июня, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин заявлял, что запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей. По словам Путина, инфляция продолжает снижаться. В текущем году, согласно прогнозам, инфляция приблизится к 5,2%.
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