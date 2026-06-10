Решетников назвал причины сокращения инвестиций в Россию

«У нас действительно бизнес говорит о том, что есть проекты, которые в принципе могли бы быть реализованы, но в текущих условиях они не начинают проекты как по макроэкономическим показателям с учетом высокой ключевой ставки, соответственно крепкого рубля, так и потому, что все-таки не верят пока в долгосрочность этих инвестиций», — заявил Новак.