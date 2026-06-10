Путин заявил об отсутствии «инвестиционной паузы» в России

«Инвестиционной паузы» в России нет, хотя на фоне мер по обеспечению макроэкономической стабильности наблюдается «инвестиционная сдержанность», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.
«Никакой инвестиционной паузы нет. Да, есть определенная инвестиционная сдержанность, которая связана с проводимой политикой по обеспечению макроэкономической стабильности», — сказал Путин.
По словам президента, на инвестиционную активность влияют решения в сфере денежно-кредитной политики, курс рубля и уровень процентных ставок. Он также отметил, что снижение вложений связано с завершением ряда крупных инвестиционных проектов, в том числе на Дальнем Востоке. При этом Путин подчеркнул необходимость запуска нового инвестиционного цикла для поддержания экономического роста.
Также 10 июня Путин заявил, что власти не вмешиваются искусственно в изменение курса рубля и ключевой ставки. По его словам, ситуация в экономике находится под контролем, а вместо «инвестиционной паузы» наблюдается «инвестиционная сдержанность».
5 июня Путин заявил, что российская экономика сохраняет устойчивость, а ущерб от атак на инфраструктуру не создает угроз для ее развития в ближайшей перспективе. Тогда же он отметил, что власти контролируют ситуацию в экономике.
На Петербургском международном экономическом форуме президент поставил задачу обеспечить устойчивые темпы экономического роста и запустить новый инвестиционный цикл, который должен стать одним из ключевых факторов развития страны в ближайшие годы.
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