Путин заявил об отсутствии «инвестиционной паузы» в России

По словам президента, на инвестиционную активность влияют решения в сфере денежно-кредитной политики, курс рубля и уровень процентных ставок. Он также отметил, что снижение вложений связано с завершением ряда крупных инвестиционных проектов, в том числе на Дальнем Востоке. При этом Путин подчеркнул необходимость запуска нового инвестиционного цикла для поддержания экономического роста.