В АдГ предупредили Германию о риске платить посредникам за российский газ

Германия должна участвовать в любых переговорах, связанных с возможным возобновлением работы газопровода «Северный поток». Такое мнение в интервью телеканалу NTV высказал заместитель руководителя фракции Альтернатива для Германии в Бундестаге и эксперт по внешней политике Маркус Фронмайер.
По его словам, Берлин не должен оставаться в стороне, если вопрос возвращения на российский рынок или восстановления поставок газа начнут обсуждать другие западные государства. Политик отметил, что Германия должна выступать полноценным участником таких консультаций.
Фронмайер также заявил, что не хотел бы видеть ситуацию, при которой Германия, вложившая значительные средства в проект, впоследствии была бы вынуждена платить стороннему оператору за доступ к поставкам российского газа.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены 26 сентября 2022 года в результате взрывов. После происшествия из четырех ниток системы сохранила работоспособность только одна нитка «Северного потока — 2».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств заявил, что для запуска сохранившейся нитки газопровода технически достаточно принять соответствующее решение, после чего поставки газа в Германию могут быть возобновлены.
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