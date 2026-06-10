Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись снижением индексов после слов Трампа по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись заметным снижением ключевых индексов на 1,62 — 1,98% после заявления президента США Дональда Трампа о готовности отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 953,33 пункта (1,87%), до отметки 49 918,78 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 119,66 пункта (1,62%) и опустился до уровня 7 266,99 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 509,32 пункта (1,98%) и оказался на отметке 25 169,5 пункта.
Американский лидер ранее заявил телеканалу Fox News, что готов отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану, целями американских атак могут стать иранские электростанции и мосты.