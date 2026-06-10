Торги на Нью-Йоркской бирже закрылись снижением индексов после слов Трампа по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись заметным снижением ключевых индексов на 1,62 — 1,98% после заявления президента США Дональда Трампа о готовности отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.