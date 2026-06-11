Касперская выступила за привлечение государства к проблеме «слива» данных в ИИ

«Однозначно», — ответила она на вопрос о возможности госрегулирования этой сферы. Касперская назвала ИИ самой опасной технологией, которая была придумана человеком за последние несколько десятилетий. «После, я бы сказала, ядерной бомбы. Но о рисках [из-за ИИ] никто не говорит», — уверена Касперская.