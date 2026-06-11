Касперская выступила за привлечение государства к проблеме «слива» данных в ИИ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проблему «слива» конфиденциальных данных в сторонние ИИ-сервисы сотрудниками компаний стоит решать и госрегулированием в том числе. Такое мнение выразила ТАСС президент группы компаний InfoWatch, председатель правления профильной ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская.
«Однозначно», — ответила она на вопрос о возможности госрегулирования этой сферы. Касперская назвала ИИ самой опасной технологией, которая была придумана человеком за последние несколько десятилетий. «После, я бы сказала, ядерной бомбы. Но о рисках [из-за ИИ] никто не говорит», — уверена Касперская.
В исследовании ИБ-компании «Солар», полученным ТАСС в феврале 2026 года, говорились, что общедоступные ИИ-сервисы вроде Google Gemini или ChatGPT за 2025 год «получили» в 30 раз больше чувствительной информации российских компаний из-за действий их сотрудников, чем в 2024-м. Среди примеров отправленных ИИ данных — презентации, стратегии, аналитические таблицы, фрагменты кода.
При этом ранее глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью ТАСС затруднился ответить на вопрос о том, как именно решить вопрос с подобными утечками данных, иначе называемыми проблемой «теневого ИИ». Однако напомнил о существовании в России уголовной статьи за утечки коммерческой информации.