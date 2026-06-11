В СФ допустили кредитные каникулы на три года для высокотехнологичных компаний

«Здесь, наверное, в первую очередь надо будет посмотреть по поводу адресности, то есть мы же сегодня говорим о технологическом развитии. И вот если мы видим, что это стартап из области высоких технологий, из того, что нужно государству сейчас, вот прямо вот так нужно, почему бы и нет, можно и дать трехлетние каникулы», — добавил он.