В СФ допустили кредитные каникулы на три года для высокотехнологичных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Идея введения кредитных каникул сроком три года для высокотехнологичных компаний может быть реализована позднее, когда бюджет РФ будет «понаполненнее». Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, отвечая на соответствующий вопрос.
«Что касается кредитных каникул — вы знаете, что уже 6-месячные кредитные каникулы есть. Но сейчас были такие предложения, что давайте, может быть, три года сделаем. Немножко бюджет [РФ] будет понаполненнее — мы посмотрим, может быть, и это можно будет сделать», — считает Артамонов.
«Здесь, наверное, в первую очередь надо будет посмотреть по поводу адресности, то есть мы же сегодня говорим о технологическом развитии. И вот если мы видим, что это стартап из области высоких технологий, из того, что нужно государству сейчас, вот прямо вот так нужно, почему бы и нет, можно и дать трехлетние каникулы», — добавил он.
В целом, идея введения трехлетних каникул, по словам сенатора, является неплохой, особенно для стартапов.