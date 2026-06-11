Зампред ЦБ: призывы терпеть инфляцию ведут к опасениям, что она не снизится

При этом, по словам Заботкина, под усилением координации правительства и ЦБ, в случае если выпуск оказывается ниже потенциала, авторы этих идей имеют в виду дополнительную гибкость или мягкость ДКП, но на практике это будет означать лишь более высокую инфляцию. Он подчеркнул, что это не поможет ни структурной перестройке экономики, ни долгосрочному росту. При более высокой инфляции будут выше не только номинальные, но и реальные процентные ставки, так как более высокую премию за инфляционный риск потребуют все. Дороже в результате станет финансирование инвестиций, в том числе и для задач структурной трансформации.