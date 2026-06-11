Зампред ЦБ: призывы терпеть инфляцию ведут к опасениям, что она не снизится

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Призывы проявить большую терпимость к инфляции усиливают опасения, что низкая инфляция так и не будет достигнута. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
Так, по словам Заботкина, в законе о Банке России цель ДКП уже закреплена: это ценовая стабильность, в том числе для формирования условий устойчивого и сбалансированного экономического роста. Он отметил, что эта формулировка исчерпывающа: ДКП должна и способна обеспечивать соответствие роста спроса производственным возможностям экономики.
При этом, по словам Заботкина, под усилением координации правительства и ЦБ, в случае если выпуск оказывается ниже потенциала, авторы этих идей имеют в виду дополнительную гибкость или мягкость ДКП, но на практике это будет означать лишь более высокую инфляцию. Он подчеркнул, что это не поможет ни структурной перестройке экономики, ни долгосрочному росту. При более высокой инфляции будут выше не только номинальные, но и реальные процентные ставки, так как более высокую премию за инфляционный риск потребуют все. Дороже в результате станет финансирование инвестиций, в том числе и для задач структурной трансформации.
В то же время зампред ЦБ заявил, что абсолютно неверно утверждение, что в мире есть центральные банки, таргетировавшие конкретную цифру экономического роста. Заботкин отметил, что в отдельных случаях в мандате упоминается полная или максимальная занятость, но это не то же самое, что целевой темп роста ВВП. Для достижения потенциального уровня роста экономики имеется в виду полнота использования трудовых ресурсов. В этом смысле фактически точно соответствует идее полной занятости российская формулировка о «сбалансированном и устойчивом росте». Среди центральных банков из стран, в которых низкая инфляция, нет таких, у которых двойной мандат допускал бы толерантность к высокой инфляции ради ускорения роста. В реальности повысить устойчивые темпы роста экономики невозможно за счет дополнительной эмиссии и более высокой инфляции.
При этом, по его словам, такого рода дискуссия может, и имела бы хоть какой-то смысл, если бы на протяжении многих лет экономика находилась в условиях высокой безработицы и очень низкой инфляции, то есть устойчиво ниже своего потенциала. Например, так было в еврозоне и США после глобального финансового кризиса.
Заботкин добавил, что в России ситуация прямо противоположная. В течение последних пяти лет в среднем инфляция была примерно в два раза выше целевого уровня, а безработица находится на рекордно низких значениях. Более того, подобные рассуждения вредны сейчас. Когда звучат призывы проявлять большую терпимость к инфляции, это усиливает опасения людей, что низкая инфляция так и не будет достигнута. В результате такие обсуждения лишь тормозят снижение инфляционных ожиданий, а в рыночные ставки закладывается более высокая инфляционная премия. Следствием этого становится продление периода жесткой ДКП для того, чтобы переломить эти инфляционные ожидания.