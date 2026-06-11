Зампред ЦБ РФ: если бы ДКП была чрезмерно жесткой, то наблюдался бы спад ВВП

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Если бы проводимая Банком России денежно-кредитная политика (ДКП) была чрезмерно жесткой, то наблюдалось бы не замедление роста ВВП, а его значительный спад. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Он отметил, что в случае жесткой политики Банка России также выросла бы безработица, а инфляция оказалась бы значительно ниже целевого уровня.
При этом, по словам Заботкина, это означало бы, что ДКП чрезмерно подавила спрос, а экономика ушла существенно ниже своего потенциала и траектории сбалансированного роста. «Однако таких признаков в текущих данных нет. Поэтому мы считаем, что проводимая ДКП соответствует текущим обстоятельствам, включая сохраняющийся высокий объем государственного спроса», — заключил Заботкин.