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Зампред ЦБ РФ: если бы ДКП была чрезмерно жесткой, то наблюдался бы спад ВВП

Алексей Заботкин добавил, что выросла бы безработица, а инфляция оказалась бы значительно ниже целевого уровня.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Если бы проводимая Банком России денежно-кредитная политика (ДКП) была чрезмерно жесткой, то наблюдалось бы не замедление роста ВВП, а его значительный спад. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Он отметил, что в случае жесткой политики Банка России также выросла бы безработица, а инфляция оказалась бы значительно ниже целевого уровня.

При этом, по словам Заботкина, это означало бы, что ДКП чрезмерно подавила спрос, а экономика ушла существенно ниже своего потенциала и траектории сбалансированного роста. «Однако таких признаков в текущих данных нет. Поэтому мы считаем, что проводимая ДКП соответствует текущим обстоятельствам, включая сохраняющийся высокий объем государственного спроса», — заключил Заботкин.