Зампред ЦБ РФ: если бы ДКП была чрезмерно жесткой, то наблюдался бы спад ВВП

При этом, по словам Заботкина, это означало бы, что ДКП чрезмерно подавила спрос, а экономика ушла существенно ниже своего потенциала и траектории сбалансированного роста. «Однако таких признаков в текущих данных нет. Поэтому мы считаем, что проводимая ДКП соответствует текущим обстоятельствам, включая сохраняющийся высокий объем государственного спроса», — заключил Заботкин.