Экзамен на права в ГИБДД по-новому: бан за списывание, пересдача практики

Так, теперь при подаче заявления через «Госуслуги» бумажную медсправку предоставлять больше не будет нужно, если данные о ней есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако, если срок действия заключения истечёт между подачей заявления и выдачей прав, процедуру приостановят. Но чтобы её возобновить, новая справка необязательна — достаточно пройти медосмотр, а данные сами подгрузятся из единого электронного реестра.