Rystad допустила рост цен на нефть до $150 при возобновлении войны в Иране

«Вероятность достижения соглашения в ближайшей перспективе снизилась по сравнению с нашей предыдущей оценкой, составлявшей около 40% несколько недель назад. Ситуация становится все более неопределенной, и ближайшие несколько дней будут иметь решающее значение для понимания того, сможет ли дипломатия вновь взять верх или конфликт перейдет в фазу более продолжительной эскалации», — сообщил эксперт.