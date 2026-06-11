Машины из Китая хотят полностью запретить в США — даже для туристов

Особенность предлагаемого законопроекта в том, что он нацелен не только на транспортные средства, собранные непосредственно в КНР. Запрет распространяется на продукцию любого автопроизводителя, в котором китайским компаниям принадлежит более 15 процентов акций. На сегодняшний день в Америке разрешен ввоз электромобилей и гибридов из Китая, но с рядом оговорок и под высокими пошлинами.