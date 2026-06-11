В Госдуме считают, что за экономические преступления не должны сажать в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Предприниматели, совершившие неумышленные экономические преступления, должны нести финансовую ответственность, а не содержаться под стражей. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал замруководителя фракции «Новые люди», председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
«По экономическим преступлениям должны быть экономические наказания, потому что в первую очередь предприниматель — это экономически активный игрок, который развивает экономику. Предприниматель нужен на производстве, а не в СИЗО», — заявил депутат.
Он пояснил, что на содержание в СИЗО затрачиваются государственные деньги, тогда как предприниматели могут оплатить штраф и продолжить развивать экономику страны. При этом Демин подчеркнул, что речь не идет об умышленных преступлениях — махинациях, обмане или мошенничестве.
«Другое дело, когда [преступление] связано c неумышленными ошибками, нарушениями в силу незнания — за них должны быть [предусмотрены] возмещения, возможно, многократные штрафы», — отметил глава комитета.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.