В Госдуме считают, что за экономические преступления не должны сажать в СИЗО

Он пояснил, что на содержание в СИЗО затрачиваются государственные деньги, тогда как предприниматели могут оплатить штраф и продолжить развивать экономику страны. При этом Демин подчеркнул, что речь не идет об умышленных преступлениях — махинациях, обмане или мошенничестве.