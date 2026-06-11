Гостиница, спорткомплекс и 2,5 км дорог появятся в районе Голубиной Пади во Владивостоке

Стоит отметить, что территория в районе Голубиной Пади уже несколько лет рассматривается как одна из крупнейших площадок под новое строительство в центральной части Владивостока. В 2023 году застройщики представили концепцию развития района, предусматривающую возведение жилых домов, гостиницы, общественно-деловых объектов, спортивной инфраструктуры и общественных пространств. Более того, на тот момент ее называли «первым проектом, реализуемым в рамках программы КРТ в приморской столице».