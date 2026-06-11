Гостиница, спорткомплекс и 2,5 км дорог появятся в районе Голубиной Пади во Владивостоке

Администрация Владивостока внесла изменения в документацию по планировке территории в районе улицы Толстого, 30. Речь идёт о квартале, где ранее был запланирован многофункциональный комплекс с гостиницей, торгово-деловыми объектами и спортивной инфраструктурой, а также реконструкция нескольких городских улиц. Соответствующее постановление № 1523 подписал глава города Константин Шестаков.
Судя по проекту, одним из главных объектов будущей застройки станет многофункциональный комплекс площадью почти 32 тысячи квадратных метров. В нем планируют разместить офисы, магазины, предприятия общественного питания и гостиницу на 25 номеров. Кроме того, здесь может появиться фудкорт и ресторан на 150 мест. Для посетителей и сотрудников предусмотрена парковка на 78 автомобилей.
Рядом планируется построить отдельный торгово-деловой центр площадью до 2,75 тысячи квадратных метров. Еще один объект — многофункциональный комплекс дорожного сервиса. В его составе предусмотрены кафе на 80 посадочных мест, торговые помещения и парковка на 42 машины.
Изменения ждут и дорожную сеть района. Проект затрагивает улицы Толстого, Всеволода Сибирцева, Ломоносова, Фонвизина, Тургенева, Крылова и Грибоедова. Здесь планируется реконструкция существующих дорог, строительство новых проездов, тротуаров и инженерных коммуникаций. Самым крупным дорожным объектом станет участок улицы Всеволода Сибирцева протяженностью около 720 метров.
Всего в рамках проекта предполагается построить и реконструировать около 2,5 километра улично-дорожной сети. Также на территории должны появиться не менее 190 парковочных мест — как подземных, так и открытых.
Изменения, утвержденные новым постановлением, уточняют параметры межевания территории и необходимы для дальнейшей реализации проекта. В перспективе часть земельных участков может быть изъята для муниципальных нужд, связанных с реконструкцией дорожной сети.
КРТ Голубиной Пади во Владивостоке предусматривает 370 тысяч квадратов застройки.
Большую часть этой площади, согласно мастер-плану, обещают отдать под социальные объекты и общественные пространства.
Стоит отметить, что территория в районе Голубиной Пади уже несколько лет рассматривается как одна из крупнейших площадок под новое строительство в центральной части Владивостока. В 2023 году застройщики представили концепцию развития района, предусматривающую возведение жилых домов, гостиницы, общественно-деловых объектов, спортивной инфраструктуры и общественных пространств. Более того, на тот момент ее называли «первым проектом, реализуемым в рамках программы КРТ в приморской столице».
Одним из проектов здесь является жилой комплекс «Философия», который возводит компания ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК. Проект бизнес-класса реализуется на улице Крылова и предусматривает строительство семи жилых башен, объединенных общей концепцией благоустройства и общественных пространств. Застройщик также заявлял о создании пешеходного бульвара протяженностью более 100 метров между улицами Крылова и Герцена.
Еще одним проектом в районе стал жилой комплекс «Квартал Чехова». Его реализует компания «Сити Комплекс». Проект предусматривает строительство нескольких жилых корпусов и коммерческих помещений в шаговой доступности от центра города.
Согласно ранее опубликованным материалам, общая площадь застройки может превысить 370 тысяч квадратных метров. Из них около 170 тысяч квадратных метров планировалось отвести под жилье. Также проектом предусматривались детский сад, благоустроенные общественные пространства, коммерческие объекты и масштабное обновление дорожной сети.