Дикоросы из Хабаровского края становятся ценным сырьём для пищевой продукции

Исследователи из Тихоокеанского государственного университета презентовали итоги работы на круглом столе в Харбине. Проект по изучению свойств дальневосточных растений-эндемиков заинтересовал учёных из КНР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Руководитель высшей школы управления природными ресурсами ТОГУ кандидат технических наук Анна Жебо более 15 лет исследует химический состав и свойства дикорастущих растений Хабаровского края и соседних регионов. Эндемики могут быть ценным сырьем для производства пищевых продуктов и биологически активных добавок.
Анна Жебо, ее коллеги и студенты ТОГУ разработали технологии получения экстрактов из природного растительного сырья, включая лимонник, элеутерококк, облепиху и ещё более 45 видов растений.
— Мы разработали лабораторные образцы различных видов — жидкие экстракты и порошки. Для их создания использовали наиболее оптимальную для получения максимальной эффективности этих действующих веществ технологию, — рассказала Анна Жебо.
На основе образцов ученые разрабатывают новые функциональные продукты питания, обладающие тонизирующими, витаминными, антиоксидантными свойствами.
Результаты исследований востребованы на предприятиях Хабаровского края, которые обращаются к ученым с просьбами в разработке нового ассортимента продукции. В этой работе активно участвуют и студенты ТОГУ. Так, итогом дипломной работы стало создание джема на берёзовом соке с лимонником.
Исследованиями хабаровских ученых заинтересовались их коллеги из КНР. По словам Анны Жебо, китайские вузы, в том числе Харбинский политехнический университет, имеют мощную базу в изучении биоактивных соединений, однако Дальний Восток России обладает уникальным генетическим и химическим разнообразием дикоросов.
Совместный интерес российских и китайских ученых в рамках проекта RusAdapto лежит в плоскости стандартизации и коммерциализации. В частности, для вывода российских дальневосточных функциональных ингредиентов на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо адаптировать российские методики под требования Главного таможенного управления Китая, а также проработать создание общего регуляторного досье с цифровыми паспортами качества каждой партии.