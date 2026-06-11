Дикоросы из Хабаровского края становятся ценным сырьём для пищевой продукции

Результаты исследований востребованы на предприятиях Хабаровского края, которые обращаются к ученым с просьбами в разработке нового ассортимента продукции. В этой работе активно участвуют и студенты ТОГУ. Так, итогом дипломной работы стало создание джема на берёзовом соке с лимонником.