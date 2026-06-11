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Главгосэкспертиза одобрила проект ООО «Терминал Восточные ворота» в НСО

На территории ВПЛП возводится терминал, который будет оказывать логистические услуги, такие как обработка и перевалка контейнерных составов.

Источник: НДН.ИНФО

8 июня Главное управление государственной экспертизы России выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий для строительства контейнерного терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области. Это подтверждено в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

В проект были внесены изменения, учитывающие конструктивные особенности комплекса. Это позволит запустить терминал до конца 2026 года, хотя ранее планировалось ввести его в эксплуатацию в 2025 году. Задержка связана с получением необходимых разрешений.

Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей. В настоящее время в Промышленно-логистическом парке «Восточный» (ВПЛП) зарегистрировано девять компаний-резидентов, а общая площадь терминала составляет 31 гектар.

Терминал строится на территории ВПЛП и будет предоставлять логистические услуги, включая обработку и перевалку контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складскую обработку, таможенное оформление и техническое сопровождение. Планируемая мощность единовременного хранения составляет около 7 тысяч двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ). К 2027 году ожидается увеличение до 150 тысяч ДФЭ в год, а к 2030 году — до 500 тысяч ДФЭ. Проект реализуется ООО «Терминал Восточные ворота», входящим в группу компаний «Максимум», и является одним из ключевых резидентов ВПЛП.

Татьяна Картавых