Главгосэкспертиза одобрила проект ООО «Терминал Восточные ворота» в НСО

Терминал строится на территории ВПЛП и будет предоставлять логистические услуги, включая обработку и перевалку контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складскую обработку, таможенное оформление и техническое сопровождение. Планируемая мощность единовременного хранения составляет около 7 тысяч двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ). К 2027 году ожидается увеличение до 150 тысяч ДФЭ в год, а к 2030 году — до 500 тысяч ДФЭ. Проект реализуется ООО «Терминал Восточные ворота», входящим в группу компаний «Максимум», и является одним из ключевых резидентов ВПЛП.