Главгосэкспертиза одобрила проект ООО «Терминал Восточные ворота» в НСО

8 июня Главное управление государственной экспертизы России выдало положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий для строительства контейнерного терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области. Это подтверждено в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).
В проект были внесены изменения, учитывающие конструктивные особенности комплекса. Это позволит запустить терминал до конца 2026 года, хотя ранее планировалось ввести его в эксплуатацию в 2025 году. Задержка связана с получением необходимых разрешений.
Общий объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей. В настоящее время в Промышленно-логистическом парке «Восточный» (ВПЛП) зарегистрировано девять компаний-резидентов, а общая площадь терминала составляет 31 гектар.
Терминал строится на территории ВПЛП и будет предоставлять логистические услуги, включая обработку и перевалку контейнерных поездов, мультимодальные перевозки, складскую обработку, таможенное оформление и техническое сопровождение. Планируемая мощность единовременного хранения составляет около 7 тысяч двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ). К 2027 году ожидается увеличение до 150 тысяч ДФЭ в год, а к 2030 году — до 500 тысяч ДФЭ. Проект реализуется ООО «Терминал Восточные ворота», входящим в группу компаний «Максимум», и является одним из ключевых резидентов ВПЛП.
Ранее мы рассказывали, что ТУАД требует от «Новосибирскавтодора» 321 миллион рублей.
Татьяна Картавых