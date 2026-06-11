У россиян появится новый способ накопить на квартиру

Этот механизм представляет собой целевой сберегательный вклад. Средства, размещённые на нём, предназначены для покупки готового жилья или финансирования строительства. После этого банк предоставит клиенту кредит на улучшение жилищных условий при выполнении установленных требований.
Вклад можно пополнять без ограничений, причём делать это могут не только сами вкладчики, но и третьи лица, например, родственники. Для таких депозитов предусмотрена повышенная страховка — до 10 млн рублей.
Срок действия договора составит не менее трёх лет. Уже через год накопленные средства можно направить на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчёта по действующему жилищному кредиту (в том числе в другом банке) без потери процентов.
Если заёмщику откажут в ипотеке либо он сам передумает покупать жильё, он сможет вернуть всю сумму вместе с процентами. При добровольном расторжении договора забрать деньги без потерь можно будет не ранее чем через полтора года с момента его заключения.