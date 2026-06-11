Механизмы соцконтракта помогут семье из Парфеново Черемховского района расширить бизнес

Супруг Татьяны из села Лохово сейчас находится на передовой. Женщина поделилась, что держать хозяйство и воспитывать детей одной ей дается нелегко. Однако Татьяна все же планирует вернуться на работу, потому попросила оказать помощь в трудоустройстве спикера Заксобрания. Кроме того, женщина обратила внимание на необходимость обновления детской площадки в селе. По ее словам, в деревне живут много ребятишек, которым не хватает мест для игр. Спикер ЗС предложил администрации Черемховского района вместе с жителями принять участие в инициативном проекте по благоустройству территории.