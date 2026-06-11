Механизмы соцконтракта помогут семье из Парфеново Черемховского района расширить бизнес

Супруг Татьяны из села Лохово сейчас находится на передовой. Женщина поделилась, что держать хозяйство и воспитывать детей одной ей дается нелегко. Однако Татьяна все же планирует вернуться на работу, потому попросила оказать помощь в трудоустройстве спикера Заксобрания. Кроме того, женщина обратила внимание на необходимость обновления детской площадки в селе. По ее словам, в деревне живут много ребятишек, которым не хватает мест для игр. Спикер ЗС предложил администрации Черемховского района вместе с жителями принять участие в инициативном проекте по благоустройству территории.
В селе Парфеново семья Степана и Валентины воспитывают троих детей. Старший сын Ярослав преуспевает в музыкальной школе и занимается единоборствами, его младший брат также проявляет интерес к боевым искусствам. Как отметил Сергей Марач, семья ведет активный образ жизни и участвует в различных мероприятиях, проводимых в поселении. Валентина, находясь в декрете, планирует расширять малый бизнес.
Александр Ведерников объяснил механизм социального контракта, благодаря которому можно получить средства на покупку оборудования и прохождения обучения. Также в беседе с Александром Ведерниковым женщина обратила внимание на то, что в поселке отсутствует стационарный аптечный пункт. В настоящее время лекарственные препараты жителям доставляет выездная аптека из Черемхово, работающая один раз в месяц. Принято решение совместно с правительством Иркутской области рассмотреть механизмы. Глава семейства отметил необходимость открытия дополнительных секций для детей и организации выездных мероприятий.
По итогам общения с жителями, Александр Ведерников подчеркнул, что личное общение с семьями позволяет получать объективную информацию о проблемах территорий и находить решения, направленные на повышение качества жизни жителей сельских населенных пунктов.