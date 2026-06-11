Плюс 10% к эффективности, плюс 100% к надежности: Бородинский РМЗ производит ковши, которые служат вдвое дольше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инновационная разработка Бородинского ремонтно-механического завода удостоена серебряной медали международной специализированной выставки «Недра России. Уголь России и Майнинг — 2026», которая прошла со 2 по 5 июня в Новокузнецке.
«Уголь России и Майнинг» — крупнейшая отраслевая выставка страны и одна из ведущих площадок Евразии для демонстрации технологий и оборудования для горнодобывающей промышленности. В этом году она объединила более 530 компаний-производителей и тысячи специалистов из десятков регионов России и зарубежных стран.
На выставке Бородинский РМЗ представил инновационный ковш для шагающих экскаваторов ЭШ-10/70. Разработка отличается облегченной конструкцией, увеличенной до 11 кубометров вместимостью, износостойкими рабочими поверхностями и режущими элементами, легированными редкоземельным металлом. В результате нововведений на 10 процентов увеличивается эффективность каждого цикла экскавации.
«Благодаря новым техническим решениям срок службы ковша увеличивается в полтора-два раза, а его стоимость остается на уровне стандартного ковша для ЭШ-10/70. По сути, заказчик получает более производительное и долговечное оборудование без дополнительных затрат. И что радует — новые ковши уже пошли в серийное производство», — отметил директор Бородинского РМЗ Константин Макаров.
Новое навесное оборудование создано и производится в России, что делает его востребованным решением в рамках импортозамещения. В этом направлении Бородинский РМЗ работает с 2012 года, последовательно расширяя линейку собственной продукции для горнодобывающей отрасли, и предлагая предприятиям отечественные аналоги оборудования и комплектующих. Сегодня заводчане обеспечивают запасными частями не только ведущие угледобывающие предприятия Красноярского края — Бородинский, Назаровский и Берёзовский разрезы (филиалы АО «СУЭК-Красноярск»), но и других регионов страны.
Награда крупнейшей отраслевой выставки страны подтвердила высокий уровень инженерных компетенций предприятия и значимость Красноярского края как одного из центров промышленного машиностроения Сибири.