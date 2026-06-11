Глава Гонконга пригласил российский бизнес в проект Northern Metropolis

Он отметил, что проект объединяет центр высоких технологий, жилой район и университетский городок. «Мне было приятно услышать от генерального консула России, что российские предприниматели рассматривают Гонконг и Northern Metropolis как место для построения взаимовыгодных партнерских отношений. Я рад сообщить вам, что Northern Metropolis открыт для бизнеса и вызывает международный интерес со стороны самых разных компаний и отраслей, в том числе в таких областях, как высокие технологии, искусственный интеллект и охрана окружающей среды», — отметил глава администрации.