Глава Гонконга пригласил российский бизнес в проект Northern Metropolis

ГОНКОНГ, 11 июня. /ТАСС/. Глава администрации Специального административного района КНР Гонконг Джон Ли (Ли Цзячао) призвал российский бизнес принять участие в проекте масштабного центра инноваций и технологий Northern Metropolis, который развивают власти мегаполиса.
«Гонконг быстро становится международным центром инноваций и технологий. Развитие [проекта] Northern Metropolis, нашего нового экономического двигателя, ускоряется», — сказал Джон Ли, выступая на приеме в честь Дня России, организованном генеральным консульством РФ в Гонконге и Макао, сообщает корреспондент ТАСС.
Он отметил, что проект объединяет центр высоких технологий, жилой район и университетский городок. «Мне было приятно услышать от генерального консула России, что российские предприниматели рассматривают Гонконг и Northern Metropolis как место для построения взаимовыгодных партнерских отношений. Я рад сообщить вам, что Northern Metropolis открыт для бизнеса и вызывает международный интерес со стороны самых разных компаний и отраслей, в том числе в таких областях, как высокие технологии, искусственный интеллект и охрана окружающей среды», — отметил глава администрации.
Джон Ли добавил, что Northern Metropolis также призван стать «воротами» в регион Большого залива, который объединяет провинцию Гуандун с Гонконгом и Макао. «И я приветствую российских предпринимателей, предприятия и инвесторов, которые присоединятся к нам в Northern Metropolis, где будет строиться будущее», — сказал Джон Ли.
Он также заявил, что Гонконг готов помочь предпринимателям и компаниям России выйти на рынок КНР и мировой рынок. «Гонконг — международный центр финансов, бизнеса и профессиональных услуг и обладает уникальными преимуществами в рамках принципа “одна страна, две системы”, — сказал глава администрации САР, сообщает корреспондент ТАСС. — Благодаря нашей глобальной взаимосвязи мы служим двусторонним трамплином для расширения бизнеса и готовы помочь российским компаниям получить доступ к китайскому и международному рынкам, одновременно помогая предприятиям материкового Китая расширяться на глобальном уровне, в том числе в направлении России».
Джон Ли впервые посетил мероприятие, организованное генеральным консульством в честь Дня России. Northern Metropolis — это амбициозный проект в северной части так называемых Новых территорий Гонконга. Он призван стать ведущим в мегаполисе центром инноваций и технологий, технопарком, научно-исследовательским и образовательном центром, а также современным жилым районом.