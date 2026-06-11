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Инноваторы региона изобрели уникальную вездеходную технику для людей с инвалидностью

С производством уникальных инвалидных электроколясок на основе отечественных комплектующих 10 июня ознакомилась заместитель Губернатора Ирина Мануйлова. Разработчиком не имеющих аналогов в мире высокотехнологичных средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями является инновационная компания Новосибирской области, являющаяся резидентом «Сколково».

Источник: НИА Новосибирск

Как подчеркнула Ирина Мануйлова, правительство региона уделяет огромное значение разработкам инновационных компаний. Они ведутся при участии государственной поддержки. Данная компания получала господдержку на каждом этапе своего развития — от создания прототипа до расширения и серийного производства.

«Сочетание господдержки, передовых инженерных и ИТ-решений, а также использование 85% российских комплектующих позволили создать уникальный инновационный отечественный продукт мирового уровня, помогающий решать важнейшие социальные задачи. Это не просто высокотехнологичное производство, это уникальный инструмент, возвращающий людям мобильность и независимость. Это большой шаг к созданию доступной среды не только в нашем регионе, но и в стране», — отметила замгубернатора.

Инноваторы продемонстрировали полный производственный цикл основного продукта компании — инвалидной коляски с электроприводом ступенькоход, призванной обеспечить безбарьерную доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Электроколяска позволяет пользоваться лестницами в местах отсутствия пандусов, подъемников и других приспособлений, не прибегая к помощи посторонних людей.

В процессе изготовления колясок используется 85% российских комплектующих, включая материалы, электронные компоненты, пресс-формы. Производство электроники и программное обеспечение полностью разработаны инженерами компании и не имеет аналогов в России. Это немаловажный фактор, позволяющий внедрять уникальный во всем мире функционал.

Благодаря инновационной системе вертикализации, а также полному приводу с крабовым разворотом коляска позволяет не только передвигаться по любой местности, но и принимать вертикальное и горизонтальное положение, что открывает новые возможности для общения, работы и реабилитации.

Представленный модельный ряд разработок компании разнообразен по назначению и по функционалу и включает кресло-коляску с электроприводом, коляски ступенькоходные, коляски вездеходные, лестничный подъемник, кресло-коляску вездеход. Линейка продукции широкая: от легких электроколясок до футбольных. Разработчики постоянно совершенствуют изделия, расширяя их функционал.

В этом году полностью модернизировали футбольную коляску: перекроили раму, посадку, изменили настройки, перенастроили двигатель. В результате ее эффективность выросла на 70%.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил эффективность мер господдержки инноваторов: «Этот проект — отличный пример того, как выстроенная система господдержки помогает инновационным компаниям пройти путь от идеи до серийного производства и выхода на рынок. Компания — резидент Фонда “Сколково”, участник конкурсов Фонда содействия инновациям, последовательно получала необходимое финансирование на всех этапах своего развития. Системную поддержку стартапам региона от разработок к промышленному внедрению оказывает Новосибирский областной инновационный фонд, региональный оператор “Сколково” и региональный представитель Фонда содействия инновациям», — прокомментировал министр.