В России пенсии по старости будут назначать автоматически: подробности

Как анонсировал Соцфонд РФ, россиянам досрочно, то есть до 11 июня, выплатят пенсию за длинные выходные 12−14 июня. Если вместе с пенсией человек получает и другие выплаты от Социального фонда, они также будут переведены на его счет досрочно.