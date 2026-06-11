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Россияне переходят от депозитов к покупке валюты

На фоне укрепления национальной валюты и прогнозов о дальнейшем снижении ключевой ставки в России наблюдается изменение отношения граждан к сбережениям. Россияне стали чаще задумываться об альтернативных способах хранения капитала, проявляя повышенный интерес к иностранной валюте, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее словам, рост спроса на валюту выглядит логичным следствием рыночных изменений: укрепление рубля и удешевление доллара создали благоприятный фон для покупки.

Однако этот процесс обусловлен не только сиюминутными колебаниями курса. По мнению эксперта, происходит фундаментальный сдвиг в управлении личными финансами. Если раньше основной целью было получение максимальной доходности, что заставляло людей постоянно перекладывать деньги между короткими депозитами, то сейчас эта стратегия уходит в прошлое.

Главным фактором здесь выступает существенное падение ставок по вкладам. Согласно данным аналитиков, за последний год максимальные процентные ставки снизились на 7−7,5 п. п. Банк России зафиксировал падение средней максимальной ставки до 13,04% годовых.

В результате стимулы к активному управлению капиталом ослабевают, средства все чаще фиксируются на длительных сроках, а излишки направляются в иные активы. В этом контексте иностранная валюта становится одним из ключевых инструментов диверсификации портфеля.

Как отмечает Солдатенкова, покупка долларов или евро теперь воспринимается не просто как спекуляция на курсе, а как осознанный шаг для снижения рисков и сохранения покупательной способности накоплений по мере падения привлекательности рублевых депозитов.