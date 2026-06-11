Россияне переходят от депозитов к покупке валюты

Однако этот процесс обусловлен не только сиюминутными колебаниями курса. По мнению эксперта, происходит фундаментальный сдвиг в управлении личными финансами. Если раньше основной целью было получение максимальной доходности, что заставляло людей постоянно перекладывать деньги между короткими депозитами, то сейчас эта стратегия уходит в прошлое.