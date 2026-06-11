ФАС потребовала от операторов связи изменить работу с клиентами

В мае 2025 года служба также проверила, как пускают альтернативных провайдеров в жилые комплексы группы ПИК. Жильцы жаловались, что в новостройках Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти можно подключиться только к одному оператору. Теперь ФАС ждёт от всех игроков рынка конкретных шагов по исправлению ситуации. Следующая встреча намечена на осень. Вяселева дала понять: если компании не изменят подход, ведомство перейдёт от рекомендаций к санкциям.