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ФАС потребовала от операторов связи изменить работу с клиентами

Заместитель руководителя ведомства Адиля Вяселева сообщила об этом по итогам совещания с участниками рынка.

Источник: Om1 Новосибирск

С начала 2026 года в Федеральную антимонопольную службу стало приходить больше обращений от граждан, недовольных работой операторов связи. Об этом на совещании с участниками рынка заявила заместитель главы ФАС Адиля Вяселева. Встречу провели с представителями Минцифры, Роскомнадзора, а также крупнейших провайдеров и экспертов, пишет РБК.

По итогам обсуждения ведомство разослало компаниям рекомендации: пересмотреть спорные моменты в работе и строже соблюдать антимонопольные законы. От операторов ждут большей открытости перед клиентами. За год до этого ФАС уже заводила дело на одного из лидеров рынка из-за резкого подорожания тарифов. Спор тогда закончился мировым соглашением: оператор вернул часть клиентов на старые условия и пообещал вложиться в развитие сетей.

В мае 2025 года служба также проверила, как пускают альтернативных провайдеров в жилые комплексы группы ПИК. Жильцы жаловались, что в новостройках Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти можно подключиться только к одному оператору. Теперь ФАС ждёт от всех игроков рынка конкретных шагов по исправлению ситуации. Следующая встреча намечена на осень. Вяселева дала понять: если компании не изменят подход, ведомство перейдёт от рекомендаций к санкциям.