Могут ли казахстанцы получить часть компании Илона Маска и заработать на этом

А в случае обращения за инвестициями к казахстанским брокерам легко проверить их — они должны быть указаны в специальном реестре, что означает наличие у них лицензии. Но и здесь важно проверить, настоящий ли сайт или приложение (есть ли ошибки в адресной строке, найти официальную страницу самостоятельно, а не по рекламе в Интернете).