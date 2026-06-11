Могут ли казахстанцы получить часть компании Илона Маска и заработать на этом

SpaceX — это американская частная аэрокосмическая корпорация, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, который владеет около 82% акций компании. И теперь компания станет публичной — 12 июня около 555,6 млн акций будут размещены на бирже в рамках IPO для торговли розничными инвесторами по цене 135 долларов за одну ценную бумагу. Это размещение обещает стать невероятно громким.
Так, согласно сообщению Investing.com, заявки желающих участвовать в IPO уже более чем в три раза превысили объем средств, которые компания планирует привлечь на бирже — 250 млрд долларов против 75 млрд долларов. А учитывая ее оценку в 1,75−1,77 трлн долларов, SpaceX может стать одной из самых дорогих корпораций в мире, превышая совокупную стоимость гигантов аэрокосмической отрасли. И такое событие может также привлечь казахстанцев, желающих заработать на первичном размещении акций SpaceX.
Однако это может оказаться не просто почти невыполнимым, но и опасным.
Как сообщает информационное агентство inbusiness.kz, привлекательность данного IPO подогревается доступностью для обычных инвесторов: им будет доступно до 30% размещаемых акций; минимальный порог участия составит 2 тыс. долларов США через международного брокера Fidelity. Однако в источнике указывается, что участие в IPO SpaceX недоступно через казахстанские банковские приложения с функциями инвестирования. Поэтому доступ будет через международных брокеров.
И здесь важно отметить наличие рисков — казахстанцы могут столкнуться с рекламой и предложениями от мошенников. Подобные ситуации часто возникали при проведении «народных IPO» крупных отечественных компаний: создаются рекламные объявления и поддельные сайты. Также могут создаваться сайты с названиями крупных компаний, предлагающих заработать на инвестициях. Однако всё это — уловки мошенников, которые стремятся завладеть деньгами инвесторов.
Поэтому при желании участвовать в самом громком IPO компании SpaceX важно обращаться к услугам официальных международных брокеров. Так, при обращении к их услугам важно убедиться в прозрачности деятельности и достоверности сайта или приложения — наиболее безопасными являются брокеры, которые широко известны и популярны среди инвесторов.
А в случае обращения за инвестициями к казахстанским брокерам легко проверить их — они должны быть указаны в специальном реестре, что означает наличие у них лицензии. Но и здесь важно проверить, настоящий ли сайт или приложение (есть ли ошибки в адресной строке, найти официальную страницу самостоятельно, а не по рекламе в Интернете).