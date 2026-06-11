Экономист Балынин назвал идеальный способ сохранения сбережений

Доллар перестал быть инструментом сохранения сбережений, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Эксперт обратил внимание на то, что до конца года прогнозируется дальнейшее снижение курса, диапазон колебания может составить от 63 до 72 рублей.
«Российский рубль, по моему мнению, будет снова самой крепкой валютой в 2026 году. Достижению такого результата способствует ряд факторов: во‑первых, очень высокий уровень доверия со стороны россиян к рублю; во‑вторых, активное развитие внутреннего туризма; в‑третьих, укрепление экономических и политических отношений с партнёрами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС; в‑четвёртых, активное использование национальных валют в расчётах с ними; в‑пятых, позитивная конъюнктура по ценам на нефть. Считаю, что в настоящее время абсолютно всё складывается в пользу крепкого рубля», — объяснил свою позицию эксперт.
Экономист подчеркнул, что сейчас невыгодно хранить сбережения в валюте.
«Покупку валют я считаю в данный момент категорически нерациональным решением, так как она может привести к существенным финансовым потерям — и за счёт колебаний курсов валют, и за счёт комиссий, взимаемых банками при проведении валютообменных операций. Зачем сейчас нужны населению доллары? Во‑первых, заработную плату россияне получают в рублях, товары, работы, услуги оплачивают в рублях. Во‑вторых, проведённые расчёты говорят о том, что хранить средства в них невыгодно. В‑третьих, доллар США — это валюта недружественного государства, а, соответственно, риски потери средств достаточно высокие», — сказал он.
По словам Балынина, лучшим финансовым инструментом с точки зрения оптимального сочетания параметров риска и доходности на сегодняшний день является банковский вклад.
«Ставки являются высокими (кратно превосходят уровень инфляции), а риски (в пределах застрахованной АСВ суммы) потери средств нулевые. Если, например, сегодня положить 305,5 тыс. рублей под 13,5% годовых на 3 месяца, то через три месяца, к началу осени, за счёт начисленных процентов за лето они превратятся примерно в 316 тысяч рублей», — добавил экономист.