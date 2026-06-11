Экономист Балынин назвал идеальный способ сохранения сбережений

«Покупку валют я считаю в данный момент категорически нерациональным решением, так как она может привести к существенным финансовым потерям — и за счёт колебаний курсов валют, и за счёт комиссий, взимаемых банками при проведении валютообменных операций. Зачем сейчас нужны населению доллары? Во‑первых, заработную плату россияне получают в рублях, товары, работы, услуги оплачивают в рублях. Во‑вторых, проведённые расчёты говорят о том, что хранить средства в них невыгодно. В‑третьих, доллар США — это валюта недружественного государства, а, соответственно, риски потери средств достаточно высокие», — сказал он.