В России могут расширить список трат маткапитала: речь идет о двух категориях

Ранее стало известно, что в России с 1 июля для семьи с одним ребенком до 6 лет ставка по ипотеке может составлять 12%, с двумя — 10%, с тремя и более — нынешние 6%. Однако, как подчеркивал KP.RU, никаких официальных документов еще не принято.