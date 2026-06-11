Почему цены все еще растут, хотя инфляция «падает» в Казахстане

В мае 2026 года уровень инфляции составил 0,7%, а в годовом выражении показатель достиг 10,4% (в апреле — 10,6%). Этот показатель постепенно снижается с сентября 2025 года. Однако казахстанцы могли не заметить разницы в ценниках в магазине, ведь цены продолжают расти.
Как объясняет экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез», дело в разнице между замедлением инфляции и снижением цен — дефляцией. «Представьте, что вы едете по трассе со скоростью 120 км/ч. Потом снижаете скорость до 80 км/ч. Вы стали ехать медленнее. Но вы все еще едете вперед. С ценами происходит точно так же. Если в прошлом году цены росли на 15% в год, а сейчас растут на 10%, это не означает, что товары подешевели. Это означает, что они продолжают дорожать, но уже не так быстро, как раньше. Поэтому снижение инфляции и снижение цен — это разные вещи», — отмечает эксперт.
Несмотря на то, что цены не снижаются, но продолжают расти более низкими темпами, этот процесс снижает нагрузку на казахстанцев. Поэтому экономисты внимательно следят за каждым процентом инфляции. Так, согласно новому прогнозу Национального бюро экономических исследований, к сентябрю инфляция может снизиться до 9,8%, а к концу года остаться около 9,9%.
Высокая инфляция опасна не только тем, что делает жизнь дороже. Она создает неопределенность. Люди начинают покупать впрок, бизнес откладывает инвестиции, а семьи хуже понимают, сколько денег понадобится через несколько месяцев. Когда инфляция постепенно замедляется, экономика возвращается к нормальному ритму. Людям становится проще планировать покупки, накопления и крупные расходы.
Эксперт указывает, что никто не может обещать наступления дефляции — процесса, когда цены начинают реально снижаться. Обычно такого разворота не происходит, а сам факт наступления дефляции является признаком экономических трудностей. Поэтому фактор замедления темпов роста цен является благоприятным показателем для экономики и населения.
«Если инфляция действительно снизится до уровней, которые прогнозирует НацБюро, ваши расходы все равно будут расти. Но рост цен будет съедать доходы медленнее, чем раньше. Это повышает шансы, что зарплаты и другие доходы начнут постепенно догонять стоимость жизни. Главная ошибка в разговорах об инфляции заключается в том, что многие путают рост цен со скоростью роста цен. Для экономики это две разные истории», — отмечается в источнике.