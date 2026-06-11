Почему цены все еще растут, хотя инфляция «падает» в Казахстане

Как объясняет экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез», дело в разнице между замедлением инфляции и снижением цен — дефляцией. «Представьте, что вы едете по трассе со скоростью 120 км/ч. Потом снижаете скорость до 80 км/ч. Вы стали ехать медленнее. Но вы все еще едете вперед. С ценами происходит точно так же. Если в прошлом году цены росли на 15% в год, а сейчас растут на 10%, это не означает, что товары подешевели. Это означает, что они продолжают дорожать, но уже не так быстро, как раньше. Поэтому снижение инфляции и снижение цен — это разные вещи», — отмечает эксперт.