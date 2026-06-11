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«Ведомости»: НСПК запустит карту «Мир ультра» для клиентов private-сегмента

Пользователям станет доступен кешбэк в наиболее популярных категориях, сообщила газета со ссылкой на лидера направления компании Антона Воробьева.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Карта «Мир ультра» пополнит линейку платежной системы «Мир» для пользователей сегмента private banking. Пользователем станут доступны дополнительные опции в виде кешбэка в наиболее популярных категориях трат — например, в путешествиях, одежде, продуктах, спорте и красоте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на лидера направления развития продуктов и сегментов компании Антона Воробьева.

По словам Воробьева, ключевыми преимуществами «Мир ультра» является межбанковское вознаграждение за проведение платежа по карте, которое банк, принявший оплату, выплачивает банку, который выпустил карту. Отмечается, что по новой карте оно составит до 2,5%.

Среди особенностей карты в НСПК также выделили новую механику в программе лояльности. Теперь банк сможет конвертировать кешбэк от платежной системы «Мир» в валюту программы лояльности банков, что позволит обеспечить единый клиентский опыт и улучшит восприятие предложения.

Карта «Мир ультра», по данным издания, может появится у банков в IV квартале 2026 года.