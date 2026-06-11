«Ведомости»: НСПК запустит карту «Мир ультра» для клиентов private-сегмента

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Карта «Мир ультра» пополнит линейку платежной системы «Мир» для пользователей сегмента private banking. Пользователем станут доступны дополнительные опции в виде кешбэка в наиболее популярных категориях трат — например, в путешествиях, одежде, продуктах, спорте и красоте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на лидера направления развития продуктов и сегментов компании Антона Воробьева.