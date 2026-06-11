Четверть опрошенных россиян летом 2026 года будут отдыхать дома

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Четверть опрошенных жителей России проведут летний отпуск дома, 23% — намерены отправиться в путешествие в пределах РФ. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co (текст есть у ТАСС). В опросе приняли участие около 4 тыс. респондентов.
«Наиболее популярным вариантом отпуска у россиян оказался отдых дома: его выбрали четверть (25%) респондентов. Поездки по России планируют 23% респондентов, еще 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают 15% опрошенных», — говорится в тексте.
По данным опроса, основной статьей расходов для большинства путешественников остается дорога. Затраты на билеты, бензин и транспорт назвали наиболее заметными 26% респондентов. На втором месте оказалось проживание (17%). Еще 9% считают главной тратой еду и рестораны, 4% — развлечения и экскурсии, 3% — покупки перед отпуском, 1% — сувениры во время поездки. При этом 40% затруднились выделить что-то одно.
Как рассказали аналитики, большинство (74%) россиян начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки. А 26% респондентов приступают к сборам за месяц или раньше. Подготовка чаще всего связана с покупкой необходимых вещей для комфортного отдыха. В топе необходимых вещей оказались товары для здоровья (16%). Одежду и обувь покупают 15%, купальники и пляжную одежду — 12%, столько же (12%) приобретают солнцезащитные средства и уходовую косметику после загара. Часть респондентов выбирают и другие товары, например, средства от насекомых (9%), чемоданы, дорожные сумки и косметички (4%), косметику и уходовые средства в мини-формате (3%), гаджеты и аксессуары для поездки (2%). Еще 27% ничего специально не покупают перед отпуском.
Данные «Мегамаркета» подтверждают, что перед отпуском россияне в первую очередь покупают аптечные товары. Так, в апреле — мае 2026 года более половины заказов в категориях товаров для подготовки к отпуску пришлось на лекарственные средства (57%) и медицинские изделия — пластыри, бинты, салфетки и антисептики (12%). Доля косметики и средств ухода, включая СПФ-продукты и товары для загара, достигла 17%. Почти в шесть раз в годовом выражении вырос спрос на средства после укусов насекомых.