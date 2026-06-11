Четверть опрошенных россиян летом 2026 года будут отдыхать дома

Как рассказали аналитики, большинство (74%) россиян начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки. А 26% респондентов приступают к сборам за месяц или раньше. Подготовка чаще всего связана с покупкой необходимых вещей для комфортного отдыха. В топе необходимых вещей оказались товары для здоровья (16%). Одежду и обувь покупают 15%, купальники и пляжную одежду — 12%, столько же (12%) приобретают солнцезащитные средства и уходовую косметику после загара. Часть респондентов выбирают и другие товары, например, средства от насекомых (9%), чемоданы, дорожные сумки и косметички (4%), косметику и уходовые средства в мини-формате (3%), гаджеты и аксессуары для поездки (2%). Еще 27% ничего специально не покупают перед отпуском.