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Аналитики выяснили, какой смартфон возглавил рейтинг самых популярных в РФ

По данным «Сбермобайла», лидером остался iPhone 11.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Базовый iPhone 11 во второй раз возглавил рейтинг самых популярных смартфонов в России. В пятерку лидеров рейтинга за весну вошел Samsung Galaxy A16. Это следует из исследований сервиса ЮKassa и виртуального оператора «Сбермобайл», которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков «Сбермобайла», лидером у россиян остался iPhone 11, вторую строчку удержал Realme Note 50. Тройку замыкает Samsung Galaxy A16, сменив на этой позиции iPhone 13. Четвертое место занял iPhone 13, пятое — Xiaomi Redmi 9C NFC, который сохраняет место в топе второй год подряд. Специалисты компании объясняют вхождение Samsung в тройку лидеров растущим интересом пользователей к корейским устройствам.

Как следует из аналитики ЮKassa, весной продажи бытовой электроники выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек снизился на 17%, до 11,48 тыс. рублей. Тренд обусловлен, по данным компании, увеличением срока владения одним гаджетом и перераспределением бюджетов в пользу проверенных моделей среднего ценового сегмента.

Данные ЮKassa получены на основе продаж подключенных к сервису магазинов электроники. Информация «Сбермобайла» выведена исходя из базы абонентов и моделей телефонов, подключивших продукты оператора.