Аналитики выяснили, какой смартфон возглавил рейтинг самых популярных в РФ

Как следует из аналитики ЮKassa, весной продажи бытовой электроники выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек снизился на 17%, до 11,48 тыс. рублей. Тренд обусловлен, по данным компании, увеличением срока владения одним гаджетом и перераспределением бюджетов в пользу проверенных моделей среднего ценового сегмента.