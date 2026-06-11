Казахстанские студенты удивили проектами для нефтегаза

В Атырауском университете нефти и газа завершился республиканский KMG Digital Hackathon 2026. Более 80 участников из разных регионов страны объединились в 20 команд, чтобы за два дня разработать проекты на основе искусственного интеллекта для реальных задач группы компаний АО «НК “КазМунайГаз”», передает DKNews.kz.
Причем речь шла не о теоретических разработках. Участники получили кейсы, с которыми специалисты сталкиваются в ежедневной работе.
AI-агент для геологов.
Одним из ключевых направлений стала геология — область, где специалисты ежедневно работают с огромными массивами данных, техническими документами и сложными отчетами.
Участники предложили создать AI-агента, способного анализировать геологическую документацию, быстро находить нужную информацию и формировать рекомендации для специалистов.
Подобные инструменты могут существенно сократить время на поиск данных и помочь специалистам быстрее принимать решения.
Искусственный интеллект для HR.
Не менее интересными оказались проекты в направлении управления персоналом.
Команды разработали цифровых помощников для HR-служб, которые могут автоматизировать подбор кандидатов, сопровождать новых сотрудников во время адаптации и отвечать на типовые вопросы.
Такие решения способны снизить нагрузку на кадровые подразделения и сделать процесс найма более удобным как для работодателей, так и для соискателей.
Молодежь делает ставку на цифровые технологии.
Организаторами хакатона выступили компания KMG Digital и Атырауский университет нефти и газа при поддержке АО «НК “КазМунайГаз”».
По словам организаторов, интерес к цифровым профессиям и технологиям искусственного интеллекта среди молодежи продолжает расти.
«Сегодня искусственный интеллект, анализ данных и цифровые технологии становятся важнейшими инструментами повышения эффективности производственных процессов, управления знаниями и развития человеческого капитала. Расширение географии участников и высокий уровень разработанных проектов свидетельствуют о растущем интересе молодёжи к цифровым технологиям и развитию компетенций, востребованных в современной нефтегазовой отрасли», — отметила ректор университета.
Кто стал победителем.
Жюри оценивало проекты по нескольким критериям:
креативность; практическая применимость; эффективность; качество реализации.
По итогам соревнований в направлении «Геология» лучшей стала команда iSteam из Атырауского университета нефти и газа.
В категории HR победу одержала команда Prompt Атырауского университета имени Халела Досмухамедова.
Не только призы, но и шанс попасть в отрасль.
Общий призовой фонд KMG Digital Hackathon 2026 составил 2 миллиона тенге.
Однако для большинства участников главным результатом стала возможность показать свои идеи представителям крупнейшей нефтегазовой компании страны и доказать, что искусственный интеллект уже сегодня способен решать реальные производственные задачи.
Именно такие проекты показывают, каким может быть будущее нефтегазовой отрасли Казахстана — цифровым, технологичным и ориентированным на инновации.