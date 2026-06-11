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Казахстанские студенты удивили проектами для нефтегаза

Пока многие спорят о том, сможет ли искусственный интеллект заменить человека, студенты из Атырау уже предлагают решения, которые могут помочь нефтегазовой отрасли работать быстрее и эффективнее.

Источник: Деловой Казахстан

В Атырауском университете нефти и газа завершился республиканский KMG Digital Hackathon 2026. Более 80 участников из разных регионов страны объединились в 20 команд, чтобы за два дня разработать проекты на основе искусственного интеллекта для реальных задач группы компаний АО «НК “КазМунайГаз”», передает DKNews.kz.

Причем речь шла не о теоретических разработках. Участники получили кейсы, с которыми специалисты сталкиваются в ежедневной работе.

AI-агент для геологов.

Одним из ключевых направлений стала геология — область, где специалисты ежедневно работают с огромными массивами данных, техническими документами и сложными отчетами.

Участники предложили создать AI-агента, способного анализировать геологическую документацию, быстро находить нужную информацию и формировать рекомендации для специалистов.

Подобные инструменты могут существенно сократить время на поиск данных и помочь специалистам быстрее принимать решения.

Искусственный интеллект для HR.

Не менее интересными оказались проекты в направлении управления персоналом.

Команды разработали цифровых помощников для HR-служб, которые могут автоматизировать подбор кандидатов, сопровождать новых сотрудников во время адаптации и отвечать на типовые вопросы.

Такие решения способны снизить нагрузку на кадровые подразделения и сделать процесс найма более удобным как для работодателей, так и для соискателей.

Молодежь делает ставку на цифровые технологии.

Организаторами хакатона выступили компания KMG Digital и Атырауский университет нефти и газа при поддержке АО «НК “КазМунайГаз”».

По словам организаторов, интерес к цифровым профессиям и технологиям искусственного интеллекта среди молодежи продолжает расти.

«Сегодня искусственный интеллект, анализ данных и цифровые технологии становятся важнейшими инструментами повышения эффективности производственных процессов, управления знаниями и развития человеческого капитала. Расширение географии участников и высокий уровень разработанных проектов свидетельствуют о растущем интересе молодёжи к цифровым технологиям и развитию компетенций, востребованных в современной нефтегазовой отрасли», — отметила ректор университета.

Кто стал победителем.

Жюри оценивало проекты по нескольким критериям:

креативность; практическая применимость; эффективность; качество реализации.

По итогам соревнований в направлении «Геология» лучшей стала команда iSteam из Атырауского университета нефти и газа.

В категории HR победу одержала команда Prompt Атырауского университета имени Халела Досмухамедова.

Не только призы, но и шанс попасть в отрасль.

Общий призовой фонд KMG Digital Hackathon 2026 составил 2 миллиона тенге.

Однако для большинства участников главным результатом стала возможность показать свои идеи представителям крупнейшей нефтегазовой компании страны и доказать, что искусственный интеллект уже сегодня способен решать реальные производственные задачи.

Именно такие проекты показывают, каким может быть будущее нефтегазовой отрасли Казахстана — цифровым, технологичным и ориентированным на инновации.