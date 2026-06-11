Казахстанские студенты удивили проектами для нефтегаза

В Атырауском университете нефти и газа завершился республиканский KMG Digital Hackathon 2026. Более 80 участников из разных регионов страны объединились в 20 команд, чтобы за два дня разработать проекты на основе искусственного интеллекта для реальных задач группы компаний АО «НК “КазМунайГаз”», передает DKNews.kz.