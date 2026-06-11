Имущество подрядчика омского Красногорского гидроузла «опасливо» арестовали

Судья Арбитражного суда Омской области Асель Бекетова в начале июня 2026 года вынесла определение о принятии обеспечительных мер по иску областной прокуратуры к ООО «Межрегионстрой». Речь идет об аресте имущества компании, привлеченной к работам по завершению строительства Красногорского гидроузла на реке Иртыш.
По подсчетам «СуперОмска», в перечень включено 125 наименований имущества, включая два тягача «КАМАЗ», автомобиль УАЗ «Патриот», десятки единиц специализированной техники и оборудования. Заявлялось требование о запрете использования ее вне строительной площадки Красногорского гидроузла.
«В обоснование заявления заявитель указал, что финансовое положение ООО “Межрегионстрой” вызывает опасение в части наличия возможности возврата средств неотработанного аванса в сумме 1 620 229 058,10 ₽, а также реальную возможность продолжения строительных работ на объекте», — обозначено в материалах суда.
По данным надзорных органов, по состоянию на середину мая 2026 года операции по счетам фирмы приостановлены на фоне налоговой задолженности в объеме порядка 900 миллионов рублей, также зарегистрированы судебные тяжбы примерно на 6,6 миллиарда рублей. Прокуратура Омской области также ссылалась на факт возбуждения уголовного дела по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» в ноябре 2025 года «в отношении неустановленного лица, являющегося руководителем ООО “МРС”». Кроме того, в апреле 2026 года возбуждено производство по банкротству компании.
Напомним, ООО «Межрегионстрой» получило подряд на завершение строительства крупного инфраструктурного объекта в июле 2022 года, стоимость работ оценили примерно в 4,6 миллиарда рублей. Датой сдачи вверенного этапа назначался сентябрь 2025 года.
Отметим, в конце мая 2026 года Федеральным агентством водных ресурсов выпущено официальное сообщение о принятом решении подготовить дорожную карту по завершению строительства Красногорского гидроузла.
Параллельно идет судебный процесс по иску областной прокуратуры о взыскании с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» порядка 1,2 млрд рублей. Средства требуют вернуть за неисполнение контракта по строительству детского инфекционного центра на улице Перелета в Кировском административном округе Омска. В настоящий момент у объекта новый подрядчик.