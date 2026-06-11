Имущество подрядчика омского Красногорского гидроузла «опасливо» арестовали

По данным надзорных органов, по состоянию на середину мая 2026 года операции по счетам фирмы приостановлены на фоне налоговой задолженности в объеме порядка 900 миллионов рублей, также зарегистрированы судебные тяжбы примерно на 6,6 миллиарда рублей. Прокуратура Омской области также ссылалась на факт возбуждения уголовного дела по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» в ноябре 2025 года «в отношении неустановленного лица, являющегося руководителем ООО “МРС”». Кроме того, в апреле 2026 года возбуждено производство по банкротству компании.