Аналитики выяснили, что более 80% россиян хотели бы иметь «внешнюю память»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Большинство (82%) россиян хотели бы иметь технологию внешней памяти. О забывчивости заявили 94% респондентов, говорится в исследовании «Яндекса» и компании Online Market Intelligence (OMI), которое есть в распоряжении ТАСС.
Кроме этого, 84% отметили, что забывчивость мешает им в жизни, а четверть считают эту проблему критичной. Больше трети опрошенных сообщили, что использовали бы «внешнюю память», чтобы хранить там списки дел, вещей и покупок, важные даты и мысли. Около трети (27%) записывали бы детали рабочих задач и вопросы, которые нужно кому-то задать. А каждый пятый — идеи подарков близким.
Почти четверть респондентов считают, что обращались бы к такому сервису или технологии каждый день, 20% — несколько раз в день, 29% — раз в неделю. Причем 78% опрошенных хотели бы делать это голосом, говорится в исследовании.
Как люди фиксируют информацию.
«Сейчас люди чаще всего фиксируют информацию в смартфоне: 31% делают скриншоты, 30% ставят напоминания, а 26% оставляют заметки в приложении. Записи на бумаге ведут 23% опрошенных, а каждый пятый (21%) пишет самому себе в мессенджер. При этом люди отмечали, что им потом сложно сориентироваться в этих заметках и вспомнить, где что записано», — сказано в сообщении.
Чаще всего (42%) в повседневной жизни люди забывают что-то купить, а 33% отметили, что иногда хочется рассказать о прочитанном или увиденном, но не могут вспомнить, что именно. Почти столько же опрошенных (31%) рассказали, что забывают дома ключи, документы и тому подобное, а 30% не могут вспомнить собственные мысли и идеи. Почти каждый четвертый (23%) забывает важные даты, а каждый пятый (21%) — поручения и просьбы.
Стресс из-за забывчивости.
Чаще всего (34%) россияне испытывают стресс или раздражение из-за забывчивости. Так, 32% не выполняют из-за нее какие-то бытовые дела, 27% тратят время на повторный поиск информации и попадают в неловкие ситуации.
Каждый четвертый (25%) считает, что из-за забывчивости делает лишнюю работу, ощущает перегруженность и хаос в делах. Только 7% респондентов сказали, что не замечают никаких неприятных последствий своей забывчивости.
Об опросе.
Опрос проходил в апреле 2026 года, в нем участвовали жители России старше 18 лет, проживающие в городах с населением от 100 тыс. человек. В выборку вошли 1 574 респондента.