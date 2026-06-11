Аналитики выяснили, что более 80% россиян хотели бы иметь «внешнюю память»

Чаще всего (42%) в повседневной жизни люди забывают что-то купить, а 33% отметили, что иногда хочется рассказать о прочитанном или увиденном, но не могут вспомнить, что именно. Почти столько же опрошенных (31%) рассказали, что забывают дома ключи, документы и тому подобное, а 30% не могут вспомнить собственные мысли и идеи. Почти каждый четвертый (23%) забывает важные даты, а каждый пятый (21%) — поручения и просьбы.