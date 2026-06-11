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«Выберу.ру»: 12% россиян используют карту маркетплейса в качестве основной

По данным опроса, 36% опрошенных готовы рассмотреть такой переход при более выгодных условиях обслуживания.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Только 12% граждан РФ используют карту маркетплейса в качестве основной, 36% готовы рассмотреть такой переход при более выгодных условиях обслуживания. Об этом говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

По данным опроса, 24% опрошенных готовы пользоваться картой маркетплейса, если финансовый продукт будет развиваться в партнерстве с крупным банком. При этом не готовы доверить маркетплейсам роль основного банка 28% участников опроса.

Так, 62% опрошенных россиян имеют карты маркетплейсов. Среди них 39% обычно не хранят на них средства и пополняют исключительно в момент оплаты товара на площадке, которой принадлежит карта, чтобы получить скидку. Еще 27% кладут на нее деньги и постепенно тратят, а 11% регулярно используют их для повседневных расчетов вне маркетплейсов.

Среди тех, кто держит деньги на картах электронных торговых площадок, 44% хранят на них суммы до 10 тыс. рублей, 23% — от 10 до 50 тыс. рублей, 8% — от 50 до 100 тыс. рублей, а еще 5% доверяют таким картам более 100 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. жителей РФ.