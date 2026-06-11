«Выберу.ру»: 12% россиян используют карту маркетплейса в качестве основной

Так, 62% опрошенных россиян имеют карты маркетплейсов. Среди них 39% обычно не хранят на них средства и пополняют исключительно в момент оплаты товара на площадке, которой принадлежит карта, чтобы получить скидку. Еще 27% кладут на нее деньги и постепенно тратят, а 11% регулярно используют их для повседневных расчетов вне маркетплейсов.