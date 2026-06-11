В этом году на Дону ранние зерновые предстоит убрать на площади около 3,3 млн га

10 июня губернатор Юрий Слюсарь принял участие в предуборочном совещании в Зерноградском районе в рамках мероприятий «Дня донского поля». На совещании присутствовали аграрии со всех районов Ростовской области.
Сейчас регион стоит на пороге уборочной кампании. На Дону предстоит убрать около 3,3 млн гектаров ранних зерновых культур. Общая посевная площадь — 4,9 млн гектаров.
Прошлый год по природным условиям выдался непростым, и это отразилось на показателях развития АПК Дона — как производственных, так и социально-экономических. Несмотря на это, регион занимает достойное место в общероссийском рейтинге, и это, по словам губернатора, заслуга самих аграриев.
Учитывая негативный опыт прошлых лет и чрезвычайные ситуации, донские сельхозпроизводители делают всё возможное, чтобы увеличить объёмы производства. Однако погода способна сильно повлиять на итоговые цифры. Весна этого года преподнесла неприятные сюрпризы: с начала апреля по 5 мая на Дону были заморозки, а в ряде районов посевы пострадали от засухи. Тем не менее губернатор призвал сохранять уверенность и прилагать все усилия, чтобы итоговый сбор урожая оказался лучше, чем в прошлом году.
Правительство Ростовской области ставит главной целью обеспечить финансовую устойчивость отрасли. На поддержку сферы АПК выделено 8 млрд рублей.
С начала года до получателей доведено уже более 1,3 млрд рублей господдержки — это средства на производство и реализацию зерновых, уплату страховых премий в растениеводстве и животноводстве, переработку молока. Данный объём составляет 34% от годового лимита в 3,8 млрд рублей. Кроме того, уполномоченными банками заключено краткосрочных кредитных договоров на сумму порядка 5,9 млрд рублей на сезонные полевые работы. По расчётам, до конца года аграрии смогут привлечь ещё около 9 млрд рублей.
«Наша общая цель — устойчивый агропромышленный комплекс, который гарантирует продовольственную безопасность не только Ростовской области, но и всей страны», — сказал Юрий Слюсарь.
На совещании были даны рекомендации по фитосанитарной обработке культур, обеспечению семенами, страхованию с господдержкой, по проведению уборочной страды с учетом метеоусловий.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.