В этом году на Дону ранние зерновые предстоит убрать на площади около 3,3 млн га

Учитывая негативный опыт прошлых лет и чрезвычайные ситуации, донские сельхозпроизводители делают всё возможное, чтобы увеличить объёмы производства. Однако погода способна сильно повлиять на итоговые цифры. Весна этого года преподнесла неприятные сюрпризы: с начала апреля по 5 мая на Дону были заморозки, а в ряде районов посевы пострадали от засухи. Тем не менее губернатор призвал сохранять уверенность и прилагать все усилия, чтобы итоговый сбор урожая оказался лучше, чем в прошлом году.