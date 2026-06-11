Цифровизацию и транспортную политику в Евразийском союзе обсудили ЕЭК и IАТА

АСТАНА, 11 июн — Sputnik. Цифровизацию, единую транспортную политику в Евразийском союзе, а также безопасность полетов и другие вызовы в условиях геополитической неопределённости обсудили с представителями IATA, сообщили в ЕЭК.
Цифровой контроль на границе России и Казахстана обеспечат мобильные группы.
Министр по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев также встретился с региональным директором IАТА в России и СНГ Дмитрием Шамраевым.
«В ходе встречи Арзыбек Кожошев и Дмитрий Шамраев обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии в рамках подписанного в 2016 году Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и ИАТА, в том числе в части проведения совместных аналитических работ в области международных воздушных перевозок», — говорится в сообщении.
Министр также рассказал о подготовке проекта «дорожной карты» по реализации Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики ЕАЭС на 2027−2029 годы и отметил, что опыт IАТА в сфере цифровизации мог бы послужить ориентиром для стран «пятерки» в рамках разрабатываемого документа.
В завершение стороны выразили готовность продолжать и углублять сотрудничество.
Международная ассоциация воздушного транспорта создана 19 апреля 1945 года в Гаване.
Евразийский транспортный каркас Казахстан и страны ЕАЭС устроили качественно.
Ведущая отраслевая ассоциация представляет интересы более 370 мировых авиакомпаний, на долю которых приходится около 85% мирового воздушного трафика.
Помимо координации, ИАТА выдает уникальные 3-буквенные коды для аэропортов и 2-символьные коды для авиакомпаний, а также разрабатывает отраслевые стандарты и регламенты, которые дополняют обязательные нормы ИКАО и формируют основу безопасных, предсказуемых и совместимых авиаперевозок по всему миру.