В Ростовской области стартовал «День донского поля»: более 150 компаний представили лучшие агротехнологии

«Сельское хозяйство сегодня — это высокие технологии и научные достижения. Те хозяйства и фермеры, которые активно внедряют инновации, оказываются в лидерах. Разработки, технологии, передовая техника, которые мы видим здесь, на выставке, — лучшее доказательство того, что донские аграрии умеют работать на опережение, — сказал губернатор Юрий Слюсарь. — Мы оказываем финансовую поддержку нашим аграриям. На 2026 год на развитие АПК и сельских территорий предусмотрено почти 8 миллиардов рублей».