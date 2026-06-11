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В Ростовской области стартовал «День донского поля»: более 150 компаний представили лучшие агротехнологии

10 июня губернатор Юрий Слюсарь в Зерноградском районе посетил выставку-демонстрацию «День донского поля», которая в этом году отмечает десятилетний юбилей. Глава региона вместе с аграриями ознакомился с образцами новой сельхозтехники, передовыми технологиями и результатами селекционной работы.

10 июня губернатор Юрий Слюсарь в Зерноградском районе посетил выставку-демонстрацию «День донского поля», которая в этом году отмечает десятилетний юбилей. Глава региона вместе с аграриями ознакомился с образцами новой сельхозтехники, передовыми технологиями и результатами селекционной работы.

Всего в мероприятии участвовало более 150 компаний из разных сфер агропрома. Ключевая особенность выставки — динамические показы техники в реальных полевых условиях. Посетители смогли увидеть в работе тракторы, комбайны, опрыскиватели и почвообрабатывающие комплексы.

В частности, «Ростсельмаш» представил кормоуборочный комбайн RSM F 2750. Серийное производство этой модели началось в мае текущего года. Также был показан зерноуборочный комбайн H820, который уже этим летом выпустят опытно-промышленной партией.

Губернатору показали экспериментальный образец новой уборочной машины, разработанный ДГТУ совместно с Аграрным научным центром «Донской». В основе конструкции — низкоэнергоёмкое выделение зерна из колоса, что позволяет убирать урожай не только в стадии полной спелости, но и раньше. Машина универсальна: подходит для семенных, продовольственных и кормовых целей.

Большое внимание на выставке уделили региональной науке. Донские учёные представили 95 селекционных и 28 опытных образцов адаптированных культур.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что сегодня как никогда востребованы те ресурсосберегающие технологии и техника, которые представлены на выставке.

«Сельское хозяйство сегодня — это высокие технологии и научные достижения. Те хозяйства и фермеры, которые активно внедряют инновации, оказываются в лидерах. Разработки, технологии, передовая техника, которые мы видим здесь, на выставке, — лучшее доказательство того, что донские аграрии умеют работать на опережение, — сказал губернатор Юрий Слюсарь. — Мы оказываем финансовую поддержку нашим аграриям. На 2026 год на развитие АПК и сельских территорий предусмотрено почти 8 миллиардов рублей».

Депутат Государственной Думы РФ от Ростовской области, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров высоко оценил технологические разработки для донских аграриев:

«На выставке “День донского поля” был продемонстрирован экспериментальный образец уборочной машины, созданный ДГТУ и Аграрным научным центром “Донской”. Такие проекты являются прямым доказательством: сельское хозяйство становится высокотехнологичной отраслью, где инновации сокращают потери и позволяют вести уборку в более широком диапазоне спелости культур, создают новые ниши для кормовых добавок и биоактивного сырья. Мы видим, как из года в год укрепляется наш технологический суверенитет в агромашиностроении».

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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