Москва и Гонконг развивают партнерство в транспорте и инвестициях

Замглавы департамента отметил, что в ходе встреч в технопарке Cyberport он пригласил размещающиеся там компании к участию в форуме, который состоится в Москве. «Это международный муниципальный форум, который пройдет 23−24 ноября этого года. И я заручился предварительным согласием китайских партнеров принять в нем участие. Мы также обсудили возможность формирования бизнес-делегации компаний, располагающихся в этом технопарке, для визита в Москву», — добавил Мануйлов.