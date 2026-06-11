Москва и Гонконг развивают партнерство в транспорте и инвестициях

ГОНКОНГ, 11 июня. /ТАСС/. Москва и Гонконг развивают партнерство в транспортной инфраструктуре, смарт-сити, инвестициях и других сферах. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Мануйлов.
«Мы активно развиваем связи города Москвы с партнерами, городами и регионами в Китайской Народной Республике, и, конечно же, направление Гонконга нам также очень интересно. Между Москвой и Гонконгом развивается взаимодействие в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры, смарт-сити, инвестиций в промышленность, высокотехнологичного производства», — сказал Мануйлов на приеме по случаю Дня России, организованном генеральным консульством РФ в Гонконге и Макао.
«Мне удалось посетить один из крупнейших технопарков Гонконга — Cyberport, познакомиться с руководством, обсудить возможности участия в мероприятиях, проводимых этим технопарком. А также возможности привлечения российских компаний для участия в работе этого технопарка. Ну и, конечно же, привлечение китайских высокотехнологичных компаний для работы в Москве, на московском рынке», — добавил собеседник агентства.
Замглавы департамента отметил, что в ходе встреч в технопарке Cyberport он пригласил размещающиеся там компании к участию в форуме, который состоится в Москве. «Это международный муниципальный форум, который пройдет 23−24 ноября этого года. И я заручился предварительным согласием китайских партнеров принять в нем участие. Мы также обсудили возможность формирования бизнес-делегации компаний, располагающихся в этом технопарке, для визита в Москву», — добавил Мануйлов.