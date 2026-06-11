С 15 июня в Ростове начнется очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей

В Ростове в соответствии с графиком подготовки к отопительному периоду проводится комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей и планово-предупредительные ремонты на объектах теплоснабжения. В связи с этим будет временно остановлена подача горячей воды потребителям с 15 июня по 6 июля по ряду адресов.