С 15 июня в Ростове начнется очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей

В Ростове в соответствии с графиком подготовки к отопительному периоду проводится комплекс мероприятий, включающий в себя гидравлическую опрессовку тепловых сетей и планово-предупредительные ремонты на объектах теплоснабжения. В связи с этим будет временно остановлена подача горячей воды потребителям с 15 июня по 6 июля по ряду адресов.
Границы отключения:
Северный жилой массив (в границах):
ул. Капустина — ул. Пацаева — бул. Комарова — ул. Стартовая — ул. Планетная — ул. Орбитальная — ул. Венеры — ул. Каракумская — пр. Королева — пр. Космонавтов — ул. Волкова.
мкр. «Темерник» (в границах улиц):
Лелюшенко — Миронова — Думенко.
в районе пр. Ленина (в границах):
ул. Нансена — пер. Ахтарский — ул. Текучева — ул. Мечникова — ул. Стадионная — ул. Шеболдаева — пр. Ленина — ул. Профинтерна — ул. Я. Галана — ул. Ларина — ул. Погодина — ул. Нариманова — пр. Нагибина — ул. Новаторов — ул. Врубовая- пер. Актюбинский.
Отметим, что, по поручению Департамента ЖКХ и энергетики, ресурсоснабжающие организации для ускорения темпов работ привлекут 25 аварийно-восстановительных бригад. 12 задействует АО «Теплокоммунэнерго», 13 — ООО «Ростовские тепловые сети».
Напоминаем жителям города о мерах предосторожности в период проведения плановых работ: в случае обнаружения течи, размыва грунта или повреждения дорожного покрытия, не приближайтесь к месту дефекта, будьте осторожны и внимательны!
Для принятия оперативных мер по ликвидации аварийных ситуаций рекомендуется обращаться по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:
— ООО «ООО “Ростовские тепловые сети”: +7 (863) 234−89−44, +7 (863) 287−01−90, или круглосуточная горячая линия: +7 (961) 441−22−11, +7 (863) 210−47−32, +7 (863) 210−47−33.
— АО «Теплокоммунэнерго» тел. +7 (863) 285−06−66;
— ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244−26−64, 244−26−91, 244−25−98;
— Служба «112» — 112.
Администрация города Ростова-на-Дону просит жителей города проявить понимание и терпение к временным неудобствам, связанным с отключением энергоресурсов. Данные виды работ позволят своевременно и качественно подготовиться к следующему отопительному сезону, повысить надежность теплоснабжения в зимний период.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.